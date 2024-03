Materiais furtados foram recuperados pela Polícia Militar e autor é preso por receptação em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma ação coordenada pela Patrulha Rural na manhã de ontem, 05, resultou na recuperação de materiais furtados e na prisão de um indivíduo por receptação, em Poços de Caldas.

Após receberem o registro de um furto na zona rural, as equipes da Patrulha Rural iniciaram as investigações. Informações posteriormente repassadas à equipe do Tático Móvel indicaram que tanto o veículo utilizado no crime quanto o responsável estariam localizados no bairro São Sebastião, em uma residência em condições precárias.

Com base nessas informações, as equipes policiais adentraram o imóvel e lograram êxito em localizar o autor do crime, um homem de 41 anos, além de recuperarem diversos materiais que haviam sido subtraídos. O veículo utilizado no transporte dos objetos foi removido para o pátio, enquanto o suspeito, juntamente com os materiais recuperados, foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.

ALCO – 29° BPM