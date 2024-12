Médica do Hcor, responsável pelo projeto Lean nas Emergências na Santa Casa, doa 100 metros de tecido para o Hospital

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tecido foi transformado pelas costureiras da Irmandade em 100 kits, totalizando 200 lençóis e 100 fronhas que serão usados no Hospital

A Santa Casa de Poços de Caldas recebeu uma doação significativa da médica consultora do HCor, Dra. Daniela Pino Vinho, que lidera o projeto Lean nas Emergências na instituição. Sensibilizada pelas dificuldades enfrentadas pelo hospital, Dra. Daniela e seu marido, um empresário de São Paulo, doaram 300 metros de tecido. Com a colaboração das costureiras da Santa Casa, este material resultou na confecção de 100 kits, totalizando 200 lençóis e 100 fronhas.

“Depois que comecei a participar do projeto Lean nas Emergências, vi de perto a superlotação do Pronto-Socorro e percebi que a falta de lençóis era um problema que impactava diretamente o giro de leitos. Durante um jantar, compartilhei minha tristeza com meu marido sobre a necessidade de lençóis e a ausência de doações. Naquele momento, ele sugeriu que nós mesmos doássemos. Assim, fizemos essa contribuição de coração”, contou a médica.

Dra. Daniela também destacou que a iniciativa visa inspirar outras pessoas a ajudarem. “Essa doação é um incentivo para que outros também contribuam. Lençóis são algo tão simples, mas para a Santa Casa fazem uma diferença enorme. Espero que todos que têm condições possam doar, mesmo que seja o mínimo”, completou.

A provedora da Santa Casa, Célia Maria de Souza, expressou sua gratidão à médica e seu marido pela generosidade. “Temos muito a agradecer às pessoas que lembram da nossa Santa Casa e se preocupam em nos ajudar a melhorar. Quando a Santa Casa está bem, todas as pessoas que dependem do hospital têm acesso aos recursos necessários para um bom tratamento. Agradeço à Dra. Daniela, que se sensibilizou e nos ajudou, e ao marido dela, que também se preocupou com a nossa instituição. Que Deus os abençoe com muita saúde”, agradeceu a provedora.