Medidas de segurança para o Réveillon 2024 em Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, publicou o Decreto n.º 14.453, estabelecendo normas e diretrizes para a organização e o funcionamento das festividades de Réveillon 2024 no município. A medida visa primordialmente a salvaguarda da segurança e integridade física dos cidadãos que participarão das comemorações.

Considerando a relevância de assegurar um ambiente seguro durante as festividades de Ano Novo e reconhecendo a importância de colaborar com órgãos de segurança como a Guarda Municipal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o decreto estabelece as seguintes diretrizes:

Restrições na Praça Pedro Sanches durante o Réveillon

Proibição de venda de bebidas em recipientes inadequados. Durante a realização do Réveillon na Praça Pedro Sanches, fica terminantemente proibida a venda de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em garrafas ou recipientes de vidro, bem como em materiais cortantes e/ou perfurantes, tanto por vendedores ambulantes quanto a utilização de tais objetos pelo público.

Vedação ao uso de fogos de artifício: É expressamente proibida a utilização de fogos de artifício na Praça Pedro Sanches e em suas imediações. Esta medida é adotada conforme recomendação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, visando a prevenção de acidentes e a preservação da segurança do público.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, estabelecendo-se como uma norma imediata para a realização do Réveillon 2024 em Poços de Caldas.

As festividades terão início às 18h00 e contarão com uma programação musical diversificada. Quatro shows estão programados para animar a noite, abrangendo diferentes estilos musicais. Confira a programação completa:

18h00 – Giovani e Denilson: Uma apresentação repleta de energia e alegria para começar a noite.

20h00 – Nathalia Diniz: Com seu talento musical, Nathalia trará uma mistura envolvente de ritmos, encantando o público com sua performance única.

22h00 – Banda Acquários: Uma experiência musical imperdível, com a Banda Acquários, que promete animar a plateia com sucessos que atravessam gerações.

0h00 – Thayla Franchelle: Para encerrar a noite, Thayla Franchelle trará sua incrível voz e presença de palco, proporcionando um momento memorável para todos.

Além das apresentações ao vivo, os intervalos serão embalados pelo DJ Chocolate, garantindo uma transição suave entre as atrações e mantendo a atmosfera festiva durante toda a noite.

O Réveillon na Praça Pedro Sanches promete ser uma celebração inesquecível, unindo diversidade musical, respeito à comunidade e um espetáculo visual deslumbrante. Todos estão convidados a participar e dar as boas-vindas ao ano novo. O secretário de Turismo, Israel Pereira, reforça que a Prefeitura está preparando uma festa linda.

A Administração reforça a cooperação de toda a população para a realização de um Réveillon seguro e harmonioso. A colaboração de todos é essencial para garantir o sucesso do evento e preservar o bem-estar da comunidade.

