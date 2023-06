Menor é apreendido por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Na tarde de ontem (13), a Polícia Militar realizou uma operação de rastreamento para localizar o autor de um roubo. Durante a ação, os policiais encontraram o menor infrator em um terreno próximo à Rua João Mariusso, atrás da Igreja. Durante a busca pessoal, foram encontradas com ele substâncias entorpecentes, incluindo dois tabletes de substância esverdeada semelhante a maconha, duas buchas de substância semelhante a maconha, três pedras brutas de substância análoga a crack, oito pedras embaladas de substância análoga a crack, cinco papelotes de substância semelhante a cocaína, um saquinho tipo zip lock com um comprimido de substância semelhante a ecstasy, uma balança, a quantia de R$263,00 (duzentos e sessenta e três reais) em dinheiro e um aparelho de telefone celular.

O menor infrator admitiu estar envolvido na venda de drogas naquele local, o que resultou em sua apreensão em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Hospital Margarita Morales para exames médicos e posteriormente apresentado à autoridade policial junto com o material apreendido e seu representante legal.

Menor Infrator: P.H.F.A., um adolescente de 15 anos.

Fonte: ALCO – 29º BPM

Beatriz Aquino

