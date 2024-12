Menor infrator é apreendido por lesão corporal contra o padrasto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um menor infrator de 16 anos foi apreendido em flagrante delito após agredir com uma faca o padrasto de 47 anos. Seu irmão, de 24 anos, também foi preso por ameaça. A ocorrência aconteceu na noite desta quinta-feira, 5, no bairro Jardim Esperança, na zona sul de Poços de Caldas. De acordo com informações da Polícia Militar, a mãe dos autores, de 45 anos, acionou a corporação após eles iniciarem uma briga com o seu companheiro.

Aos policiais os autores disseram que saíram para entregar um currículo e ao chegar em casa, a vítima começou a falar alto com eles, momento que os autores começaram a gritar com o homem e ameaçá-lo, dizendo que iriam pegar uma faca para matá-lo. A mulher conseguiu levar o companheiro para dentro do quarto do casal e trancar a porta para que seus filhos não o agredissem.

Em seguida, o menor pegou uma faca na gaveta da cozinha e se dirigiu ao quarto. Ao perceber que a porta estava trancada, deu um soco nela, danificando-a, e em seguida saiu do apartamento.

O padrasto, ao perceber que os autores haviam saído do apartamento, deixou o quarto e foi até onde eles estavam na área interna do condomínio, momento em que a discussão recomeçou. O adolescente, de posse da faca, desferiu um golpe na altura do abdômen da vítima, que se esquivou. No entanto, o golpe com a faca ainda atingiu levemente seu abdômen, causando uma perfuração de aproximadamente meio centímetro e um corte de cerca de três centímetros. O segundo autor confirmou toda a versão apresentada pelo irmão.

Diante do exposto, o menor infrator foi apreendido em flagrante delito, juntamente com a faca, pelo crime de lesão corporal, e o autor foi preso em flagrante delito pelo crime de ameaça.