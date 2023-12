Núcleo de Capacitação Digital forma cabeleireiros e manicures

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Projeto da ABACO, que teve apoio do Instituto Alcoa, também promoveu capacitação sobre jornalismo para crianças e adolescentes

O projeto “Núcleo Capacitação Digital” da ABACO – Associação Beneficente de Apoio à Comunidade de Poços de Caldas (MG) promoveu, em 5 de dezembro, a formatura de nove turmas dos cursos profissionalizantes de Cabeleireiro e Manicure para cerca de 60 adultos da Zona Sul de Poços e de uma turma do “Comunica-se”, curso com aulas sobre jornalismo e comunicação para 40 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa recebeu apoio por meio do Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto Alcoa, com edital de 2021, e começou no período pandêmico, razão pela qual as aulas eram 100% online. De acordo com Thaís Novais, orientadora social da ABACO, com o passar do tempo, as flexibilizações possibilitaram a realização de aulas presenciais e práticas, tornando o ensino híbrido.

A orientadora relata que, graças ao suporte do Instituto Alcoa, “foi possível a aquisição de equipamentos modernos como computadores, celulares e câmeras fotográficas, além de cobrir os custos dos instrutores”. Ela enfatiza que a reformulação do formato dos cursos “aumentou significativamente a participação dos alunos, especialmente nas aulas práticas presenciais.”

Rosiane do Carmo fez o curso de Manicure, que considera importante para ingressar no mercado de trabalho. “Foi muito proveitoso. Consegui tirar todas as minhas dúvidas, tanto nas aulas online quanto presenciais. Atualmente trabalho no salão de uma amiga e estou construindo o meu próprio salão com a minha mãe”.

Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas, enfatiza a constante colaboração e aliança com a ABACO. “É uma entidade é localizada próxima à nossa fábrica, o que é motivo de grande satisfação, pois temos a certeza de que o projeto beneficia os residentes das comunidades locais e o capacitam para o mercado de trabalho”, conclui.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A Alcoa iniciou suas atividades no Brasil em Poços de Caldas (MG), em 1965. A unidade produz alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio com baixa emissão de carbono, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo. Para saber mais, visite: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0.