MG App facilita solicitação de certidões para retirada em qualquer cartório do estado

Agora, além de solicitar a segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito pelo MG App, aplicativo oficial do Governo de Minas, também é possível fazer a retirada do documento em qualquer cartório do estado. Essa novidade busca facilitar a vida dos cidadãos mineiros.

Até esta ampliação da funcionalidade, todo o processo de solicitação de segunda via de certidões já podia ser feito pelo aplicativo ou pelo site, mas a retirada do documento só era possível no cartório onde a certidão foi registrada, ou com entrega pelos Correios na residência do cidadão. Agora, o solicitante pode escolher buscar o documento no cartório de sua preferência, independentemente de onde ele tenha sido registrado.

O diretor central de Atendimento Eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Damião Rocha, explica que o serviço se aplica a todos os municípios mineiros. “A funcionalidade permite que o cidadão tenha acesso ao documento no cartório mais próximo de sua residência, ao invés de precisar se deslocar para o cartório onde o documento está registrado, que, às vezes, é distante de sua casa”, reforça.

Como solicitar

Para utilizar o serviço, o cidadão deve acessar o MG App ou o site, no menu Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito, e solicitar a segunda via. O cartório no qual o documento está registrado recebe o pedido, faz a análise e, após a aprovação, o solicitante recebe em seu e-mail de contato informado a confirmação e o valor de emissão a ser pago.

O boleto para o pagamento é disponibilizado no próprio aplicativo ou no site. Todo o processo pode ser feito pelo celular, sem sair de casa. Ao efetuar o pagamento, o cidadão escolhe receber no cartório de registro, no cartório de sua preferência, ou via Correios.

A inclusão desta nova funcionalidade no aplicativo é resultado da parceria em Governo Digital da Seplag com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

MG App

O aplicativo oficial do Governo de Minas – MG App – é coordenado pela Seplag e desenvolvido pela Companhia de Tecnologia de Informação de Minas Gerais (Prodemge). Ele reúne mais de 70 serviços estaduais para a população, como emissão de documentos, agendamento de doação de sangue, registro de boletim de ocorrência, solicitação de segunda via de contas, entre outras funcionalidades.

Os serviços disponibilizados são prestados por diversos órgãos e entidades do Estado e novas funcionalidades são frequentemente adicionadas ao aplicativo. O objetivo é aprimorar o atendimento à população e facilitar a vida do cidadão. Já são mais de 1 milhão de downloads nas lojas virtuais Google Play e iOS.

Confira os principais serviços disponíveis na ferramenta:

➔ Emissão de documentos, como certidão de nascimento, casamento e óbito;

➔ Agendamento de doação de sangue;

➔ Encaminhamento para o canal de telemedicina do Estado;

➔ Solicitação de segunda via de contas de água e energia;

➔ Agendamento de atendimento nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs),

➔ Emissão de auto de vistoria dos Bombeiros;

➔ Consulta à situação de veículo e pontuação do condutor;

➔ Registro de boletins de ocorrências da Delegacia Virtual;

➔ Cadastro de ocorrências das rodovias estaduais;

➔ Consulta a serviços do Sine;

➔ Consulta ao pagamento de IPVA, entre outros.