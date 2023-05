Moradores do bairro Jardim Kennedy 2 realizarão simulado de evacuação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

No dia 20 de maio, acontece o segundo simulado de Evacuação com a participação de moradores da parte baixa do bairro Jardim Kennedy 2. O simulado é uma parceria com a Alcoa e será coordenado pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, Samu, DMAE e DME.

Para esclarecer todas as dúvidas, os moradores participantes já receberam em suas casas um folheto com explicações sobre as áreas de resíduos de bauxita da Alcoa e o que fazer em caso de emergência.

Além disso, os moradores foram convidados a participar de um bate-papo com a Defesa Civil e os Bombeiros na terça-feira (16), às 18h30, no novo galpão da Associação Bem-Viver (rua Titânio, 365, Jardim Kennedy).

A atividade é preventiva. Todas as áreas de disposição de resíduos estão estáveis e seguras, atendendo à regulamentação do Plano de Segurança de Barragens e ao Plano de Atendimento a Emergência (PAE) da Alcoa Poços de Caldas.

Na quarta-feira (17), a Defesa Civil vai se reunir com os integrantes da rede de atendimento e órgãos de segurança do município, definidos no seu Plano de Atendimento a Emergências (PAE), em um simulado de mesa, no lube Alcoa, das 13h30 às 16h30. O evento tático terá a participação do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (incluindo Polícia Ambiental, Rodoviária e Operações Aéreas), Polícia Rodoviária Federal, Samu, DME e DMAE.