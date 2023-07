Mostra fotográfica “Me Vejo em Você”, fica em exposição na Câmara Municipal até dia 27 de Julho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O projeto que deu origem à Mostra de Fotografia Afetiva chamado “Me Vejo em Você” nasceu em 2018, quando a fotógrafa Keziah Virgínia passou a ter um olhar mais observador com relação aos momentos únicos compartilhados entre famílias. Os momentos singelos, capturados em fotografias impressas, deram a origem ao projeto tangível #MeVejoEmVocê, que busca reconectar as pessoas às suas memórias e entes queridos. As fotografias tem como principal função permitir contar histórias e passar momentos de geração em geração, mantendo vivo o legado de nossas famílias. A mostra de fotografia conta com diversos espaços interativos incluindo:

● Painéis de fotografias das mães e filhos inscritos do projeto #MeVejoEmVocê;

● “Metaverso Afetivo” que pode ser visualizado pelo ;

● Espaço auditivo que conta com depoimentos das mães participantes do projeto equipado com QR codes acessíveis para pessoas com deficiência;

● Espaço touch com fotografias táteis feitas pela tecnologia da impressão 3D acessíveis para pessoas com deficiências visuais que podem ser demonstrado pela fotógrafa por agendamento pela DM do Instagram);

● Painéis táteis com descrições em braile;

● Cantinho das receitas de mãe, que conta com receitas passadas de geração em geração (como aquele bolo quentinho de chocolate que só nossa mãe sabe fazer) enviadas pelas mães participantes do projeto;

● Espaço do incentivo à leitura com a exposição dos livros “Quintal das Floreslivro de colorir anti-stress para mães e filhos” – inspirado no quintal da Vovó, “Afetos – coletânea de histórias maternas para mães e filhos” e “Falar sobre afeto – Histórias Fotográficas”, com uma síntese desta edição e das edições anteriores da mostra.

A quarta edição do projeto #MeVejoEmVocê está em exibição na Câmara Municipal de Poços de Caldas à convite de Douglas Dofu, presidente da Câmara e ficará aberta ao público até dia 27 de Julho. O horário de visitação da exposição é das 09h da manhã às 18h da tarde, o Salão de exposição é sempre o Salão de Entrada da Câmara, a mostra é acessível para famílias, mães com crianças, crianças, idosos, estudantes e pessoas com deficiência.

Os materiais expostos na Câmara contaram com a colaboração da AADV (Associação dos Deficientes Visuais) em especial de Rodrigo Galhardi, que com muita gentileza auxiliou a criação de painéis descritivos em braile.

Este ano, o projeto #MeVejoEmVocê, teve a alegria de contar também com o apoio inestimável do Shopping Partage Poços de Caldas, que gentilmente disponibilizou o espaço para a organização do evento na edição que aconteceu no Shopping em Maio de 2023 durante o mês das mães.

Sobre a fotógrafa:

Keziah Virgínia é formada em Pedagogia e é apaixonada por fotografia desde a infância, quando brincava com câmeras Polaroid. Sua habilidade em lidar com crianças e estabelecer relacionamentos positivos com as pessoas facilitam a comunicação entre ela e as participantes do projeto que sobretudo são mães. Como uma fotógrafa dedicada a preservar histórias, Keziah demonstra uma habilidade excepcional em capturar momentos únicos e emocionantes que rondam o universo materno e familiar, sejam momentos felizes, da espera e gestação, seja aqueles de superação e luto, ou o cotidiano materno cheio de afeto. Com um olhar inspirador, ela se tornou especialista em Fotografia Afetiva, capturando momentos singulares e emotivos.

Além de fotógrafa, Keziah é mãe de duas talentosas mulheres, Ana Vitória Magalhães e Gabriela Virgínia que a auxiliaram sua mãe a organizar a mostra de fotografia com todo afeto que este projeto merece.

Objetivos:

● Resgatar momentos familiares assim como o significado cotidiano que estes momentos representam para as mães participantes do projeto;

● Cultivar memórias que fazem parte do universo materno como receitas de comida passadas para as futuras gerações;

● Possibilitar a inclusão de pessoas com deficiências visuais ao acesso à arte e tecnologia com espaços interativos dispostos de QR codes, peças touch e braile;

● Promover espaços de conexão entre as pessoas, pelo Metaverso, criando um senso de comunidade virtual e interação;

● Amplificar histórias maternas pessoais e de superação das mães participantes do projeto;

● Auxiliar mulheres e mães na recuperação da auto estima (independente da idade) por meio da fotografia e valorização da sua imagem pessoal como mães em diversos estágios de suas vidas, desde a gestação até a idade avançada, valorizando a experiência incluindo as idosas e sua maturidade adquirida com o tempo.

Impacto do Projeto:

Ao longo de quatro anos o projeto #MeVejoEmVocê já contou com a participação de mais de 250 mulheres/mães. A quarta edição do #MeVejoEmVocê possui 31 fotografias em preto em branco de mães e filhos, as quais foram feitas ao longo de seis meses. As fotografias em preto e branco são uma forma de arte atemporal que jamais perdem seu charme e podem ser apreciadas por várias gerações, além de criar uma atmosfera única, muitas vezes mais emotivas do que uma fotografia colorida.

Em depoimento, uma das participantes (Bruna Magalhães) recomenda: “tenha a experiência de fazer um ensaio com a Keziah, é uma experiência única!”. A exposição e projeto são únicos para muitas mulheres que deixaram cair lágrimas de emoção e felicidade durante a exibição das fotos.

A inauguração da quarta edição no Shopping Partage em Maio de 2023 foi recebida por aproximadamente 100 pessoas no Sábado dia 6 de Maio, a sessão de abertura contou com uma apresentação de Ballet contemporâneo e clássico da turma de Ballet do Sesc Poços de Caldas, Equipe de Cultura sob o comando da coreógrafa Carol Serena que possibilitou a reunião de diversos espectadores nos espaços comuns do shopping. O lançamento da quarta edição também contou com a colaboração de diversos parceiros que cederam produtos para um sorteio interativo que foi realizado dia 6 de Maio, entre os colaboradores podemos citar a contribuição das lojas: Acium Acessórios, Casalejo – Estampas em Azulejos, Estúdio Santa Isabel – Pilates e Estética, Studio Fran Tarabolle – Makeup e Designer de Sobrancelhas e Penteados, Ana Laura Cava Makeup, Studio Civitare – Projetos Arquitetônicos, Eliane Freire Bem Casados e Bem Afetos, Casa das Molduras, Constance Calçados, Mariana Daleffi Makeup e Mania de Madame.

Outros parceiros que contribuíram para este projeto com Consultorias Especializadas são: Tereza&Virgínia – Consultoria em Etiqueta Profissional, Cultura e Curadoria de Conteúdo, Pitagyrus – desenvolvimento de Fotografias 360, Metaverso e desenvolvimento da página do evento por WebDesign; EngDesign – Consultoria no projeto arquitetônico, GV Studio – Consultoria de Arquitetura, Design e Curadoria de Arte.

Me interessei no projeto, como posso participar?

A participação é aberta a todas as pessoas interessadas, sem restrição de idade. Venha você também participar da próxima edição da exposição #MeVejoEmVocê, um espaço sensorial, sensível e emocionante! Inscrições abertas para a quinta edição, faça parte você também! → Candidate-se agora e preencha o formulário!

Me interessei no projeto, como posso apoiar?

O projeto #MeVejoEmVocê oferece diferentes opções de patrocínio, adequadas às necessidades e possibilidades de empresas privadas de todos os portes. Entre em contato conosco pelo keziahvrb@gmail.com e saiba como apoiar esta iniciativa, promover a sua marca e fazer a diferença na promoção da arte e da cultura.

fotos: Keziah Virgínia