Motocicleta furtada é recuperada pela Polícia Militar após acidente de trânsito

Uma equipe da Polícia Militar presenciou um acidente de trânsito na Rua Coronel Virgílio Silva cruzamento com a Rua São Joaquim. O incidente envolveu uma motocicleta em alta velocidade que invadiu a contramão de direção, resultando em uma colisão com um Volkswagen UP. Os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados ao solo.

O condutor da motocicleta, percebendo a aproximação dos agentes, levantou-se e empreendeu fuga do local, adentrando o leito de um rio próximo ao bairro Parque Primavera, conseguindo escapar das autoridades.

O passageiro da motocicleta, um jovem de 20 anos do sexo masculino, foi socorrido pelo SAMU devido a uma fratura no fêmur.

Ao realizar uma consulta no sistema, as autoridades constataram que a motocicleta envolvida no acidente havia sido furtada na cidade de Botelhos/MG em data anterior.

O guincho foi acionado e removeu o veículo para o pátio credenciado do Detran/MG.

ALCO 29° BPM