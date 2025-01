Motorista morre em capotamento de caminhão na divisa entre Poços de Caldas e o estado de São Paulo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de ontem (5), por volta das 20h47, um capotamento de caminhão resultou na morte de um homem de aproximadamente 45 anos, natural de Araraquara (SP), na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. O acidente ocorreu no lado paulista, no Marco Divisório, que separa Poços de Caldas (MG) e Águas da Prata (SP).

Ao chegar ao local, as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontraram outras unidades já em atendimento, incluindo os Bombeiros e a Polícia Militar de São Paulo, além da concessionária Renovias. Imediatamente, as viaturas foram posicionadas de forma segura e o trabalho de desencarceramento foi iniciado em conjunto com os Bombeiros de São Paulo.

A vítima foi encontrada presa nas ferragens do caminhão e, após avaliação inicial, foi constatada a ausência de sinais vitais. O corpo foi retirado com o uso de ferramentas de expansão, e o médico do SAMU confirmou o óbito no local.

A carga, composta por papel, não representou risco à segurança das equipes. A Polícia Militar de São Paulo ficou responsável pelo controle do tráfego e pelo acionamento da perícia técnica.