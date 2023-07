O processo de verificação de notícias no combate às fake news

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Entenda a importância da checagem de notícias e como a desinformação afeta o seu cotidiano

Camila Almeida

Lucca Pisani

Estudantes do 3º período do curso de Jornalismo PUC Minas Poços de Caldas

A veiculação de notícias modificou-se durante o tempo. Um dos principais motivos para essa mudança foi a ascensão da tecnologia e, consequentemente, a ampliação do impacto das redes sociais na vida das pessoas, o que possibilitou a qualquer pessoa a criação e compartilhamento de informações para o público.

A tecnologia estimulou a velocidade com que conseguimos acessar informações. O jornalista poços-caldense, Matheus Luis, que atua em dois veículos de imprensa da cidade e vive a dinâmica da checagem de notícias explica como essa mudança aconteceu. “Há alguns anos era apenas por meio de chamadas de voz para os órgãos oficiais, para poder ter acesso às informações. Atualmente, eu costumo utilizar o WhatsApp para a verificação. Como as notícias falsas e tendenciosas se espalham velozmente, a checagem precisa ser ainda mais rápida e certeira”, ressalta.

De acordo com o jornalista e assessor de imprensa, Luís Filipe Gallo, a velocidade com que os profissionais da comunicação precisam lidar com a desinformação é crucial para que reputações sejam preservadas. “Dentro de uma assessoria de imprensa, a grande função do jornalista é lidar com informação falsa. A partir do surgimento de uma mentira, o maior desafio é desmentir, o mais rápido possível, esse tipo de notícia, sempre checando veementemente todas as linhas da notícia”, afirma.

A diferença entre os métodos de checagem depende do veículo de comunicação e, por isso, é importante evidenciar o uso de uma linguagem mais simples e direta, para ampliar a capacidade de entendimento do público, com a finalidade de minar a criação e disseminação da desinformação.

De acordo com o jornalista, pesquisador e roteirista do documentário “Democracia da Desinformação”, Diego de Deus, o investimento em educação acerca das fake news acarretaria em cidadãos mais preparados para verificar uma notícia. “O acesso à informação desde muito jovem é extremamente importante, pois irá ajudar de forma significativa a criação de uma sociedade mais cuidadosa. Porém, esse processo é lento, então até realmente acontecer a mudança, vamos ter que tentar através de alternativas mais rápidas”, conclui.

A produção de Fake News tem diversos métodos, focos e direções específicas. Segundo o professor e especialista em ataques cibernéticos, João Benedito dos Santos Júnior, existem diversas formas de distorcer uma informação, seja visualmente ou sonoramente e a sociedade necessita ser informada sobre os métodos de checagem existentes. “Conteúdos falsos são apresentados nos mais diversos formatos (áudio, vídeo, texto, entre outros). Para cada tipo de conteúdo, assim como ocorre com as imagens, temos ferramentas, mecanismos e técnicas para verificação de sua autenticidade; no entanto, nossa sociedade precisa ser informada sobre isso”, afirma o professor.