Museu Histórico e Geográfico participa da 18ª Primavera dos Museus Neste ano, evento tem como tema “Museus: Acessibilidade e Inclusão”

O Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas participa, de 24 a 29 de setembro, da 18ª Primavera dos Museus, evento nacional idealizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que visa fomentar a cultura e atuar como mecanismo de inclusão social para todos os cidadãos.

Nesta edição, o evento terá como tema “Museus: Acessibilidade e Inclusão”, abordando assuntos relacionados a necessidade e obrigatoriedade do cumprimento dos direitos, correto acolhimento, estruturação de acesso, capacitação profissional e provimento do sentimento de pertença, assim como a manutenção da dignidade, voltada aos cidadãos com algum tipo de deficiência, quer seja física, intelectual ou cognitiva, de forma individualizada e também para suas famílias.

O objetivo do evento é proporcionar uma conscientização qualitativa que rompa com quaisquer preconceitos ou pré-conceitos instituídos na sociedade poços-caldense quanto a comunidade PCD (Pessoa com Deficiência), minimizando os efeitos da vulnerabilidade social e exclusão a qual este público está rotineiramente exposto.

O evento contará com palestras e oficinas destinadas a comunidade PCD, aos profissionais da educação, aos discentes da licenciatura, psicologia e áreas afins, como para a comunidade em geral, tendo como palestrantes profissionais experientes das principais instituições de assistência ao PCD de Poços de Caldas, como APAE, ADEFIP, AADV, Instituto “A” e CEMAE Tarso de Coimbra.

O planejamento do evento contou com o apoio do CONPEDE (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência), da Secretaria Municipal de Cultura, do corpo técnico do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas e de voluntários da causa PCD e empresas parceiras como a CITUR.

Em resposta a este evento o Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas está passando por um processo de capacitação do corpo profissional para atendimento especializado ao público PCD, incluindo processos de adaptação dos espaços e reconfiguração do acervo para melhorar o deslocamento e a experiência sensorial deste público, tornando a instituição mais acessível e garantindo o direito do acesso à cultura para todos.

Confira a programação: