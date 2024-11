MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE PRÓSTATA É PROMOVIDO NA SANTA CASA COM APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E PUC

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Iniciativa será viabilizada por equipamento doado pela PUC Minas e promete zerar fila para procedimentos na região.

A Santa Casa de Poços de Caldas, em parceria com a PUC Minas – campus Poços de Caldas – e a Secretaria Municipal de Saúde, anunciou um importante mutirão de cirurgias de próstata, como parte das ações do Novembro Azul, iniciativa visa conscientizar sobre a saúde masculina, com foco no diagnóstico precoce e no tratamento do câncer de próstata.

Nos dias 29 e 30 de novembro, 16 procedimentos cirúrgicos serão realizados, graças à doação de um ressectoscópio pela PUC Minas. Esse aparelho de alta tecnologia é utilizado na Ressecção Transuretral da Próstata (RTUP), técnica minimamente invasiva que remove o excesso de tecido prostático causador de obstruções urinárias. Os procedimentos serão conduzidos pela equipe de urologistas da Santa Casa, sob a coordenação do médico Dr. Alcides Mosconi.

Durante a cerimônia onde foi anunciado o mutirão estiveram presentes: a diretora de controle e avaliação da Secretaria de Saúde; Elisandra Souza Pizzo; o vice-provedor da Santa Casa, Marcos de Carvalho Dias; o secretário adjunto de Saúde; Carlos Almeida; a provedora da Irmandade, Célia Maria de Souza; o diretor técnico do Hospital, Dr. Renan Vicente Starling Braga e coordenador do Curso de Medicina da PUC Minas, Dr. Antônio Ângelo Rocha.

O coordenador do Curso de Medicina da PUC Minas, Dr. Antônio Ângelo Rocha, destacou o impacto positivo da doação. “Essa é uma contrapartida do Curso de Medicina para o município. Trata-se de um aparelho minimamente invasivo, que permite tratar tanto o câncer de próstata quanto a hipertrofia prostática, beneficiando toda a população. A realização desse mutirão é apenas o início de uma série de avanços”, afirma Dr. Antônio Ângelo.

Além do mutirão, o equipamento será utilizado continuamente para atender pacientes da cidade e da região. O diretor técnico da Santa Casa, Dr. Renan Vicente Starling Braga, reforçou a importância da iniciativa para a redução da fila de espera. “Nosso objetivo com essa parceria é diminuir a fila de pacientes que dependem de sonda vesical de demora, melhorando significativamente sua qualidade de vida. Após o mutirão, manteremos uma média de 12 a 15 procedimentos mensais, o que permitirá zerar a fila desse tipo de cirurgia”, revela Dr. Renan.

O secretário adjunto de Saúde, Carlos Almeida, celebrou o início da iniciativa durante o Novembro Azul, destacando que o impacto se estenderá ao longo do ano. “Esse equipamento representa mais do que um ganho imediato. Ele fortalecerá a saúde do homem em Poços de Caldas durante todo o ano. A população é a grande beneficiada, e isso reforça o valor dessa parceria entre a PUC, a Santa Casa e a Secretaria de Saúde”, diz Carlos.

O vice-provedor da Santa Casa, Marcos de Carvalho Dias, também agradeceu a colaboração das instituições parceiras. “A Santa Casa está prestes a completar 120 anos e segue jovem e atualizada, muito graças ao apoio da PUC e da Secretaria de Saúde. Essa contribuição fortalece nossa missão de oferecer o melhor para a população de Poços e da região”, explica Marcos.

Com a implementação contínua dos procedimentos, a Santa Casa de Poços reafirma seu papel como referência em saúde no sul de Minas Gerais. Essa iniciativa não apenas reforça a campanha do Novembro Azul, mas também deixa um legado duradouro de acesso à saúde masculina de qualidade.