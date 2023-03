Muzambinho- PCMG prende acusado de estupro de vulnerável

No fim da tarde desta quarta-feira (15/3) a polícia civil efetuou a prisão de um homem de 54 anos, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável.

As investigações desenvolvidas pela equipe de Muzambinho apontam que o autor é pessoa do círculo de amizade da vítima, que possui déficit mental moderado, se valeu da confiança da família para molestar a vítima.

Em um dos episódios o autor teria sido surpreendido por um familiar, cujo testemunho confirmou a versão acusatória e corroborou o inquérito.

Construindo então um consistente conjunto probatório, foi representado pela prisão preventiva do suspeito, a qual foi concedida pelo Juízo local e cumprida pela Policia Civil, sendo o preso encaminhado para a unidade prisional de Alfenas.

O Delegado Adnan Cassiano Grava ponderou sobre o caso “as investigações seguem seu curso, primando sempre pela verdade real dos fatos à luz da Justiça”

Fonte: PC MG

Beatriz Aquini

