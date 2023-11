Natal: Correios lançam campanha de adoção de cartas das crianças

Os Correios lançaram a campanha anual de adoção de cartinhas de Natal. O Papai Noel dos Correios 2023 disponibiliza cartas escritas por crianças de até 10 anos e matriculadas até o 5º ano do fundamental em escolas públicas.

A ideia é que as cartas sejam adotadas pela sociedade – empresas, pessoas físicas ou órgãos públicos – para presentear os pequenos. Os interessados podem retirar as cartas nas agências participantes dos Correios ou adotar virtualmente pelo blog da campanha.

Para participar, é necessário ter ou fazer cadastro na página dos Correios. No site, há versões digitalizadas das cartinhas. Depois de comprar o presente, é só deixar na agência da rua Prefeito Chagas, no centro da cidade.

Realizada há 34 anos, a campanha Papai Noel dos Correios vai até 15 de dezembro. Mais informações: 3697-1271.

