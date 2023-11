Natal Poços de Luz: Corais Encantam o Centro da Cidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As festividades de Natal em Poços de Caldas prometem encantar moradores e visitantes neste ano, com uma programação repleta de apresentações de corais que prometem aquecer os corações com suas vozes harmoniosas. A secretaria de Turismo recebeu inscrições de diversos grupos de coral, incluindo escolas públicas e privadas, conservatórios e igrejas, para participar do evento “Natal Poços de Luz”.

A programação oferece destaque para o talento vocal de diferentes grupos, oferecendo uma experiência única para todos os espectadores. As apresentações serão realizadas em locais estratégicos do centro da cidade, oferecendo um ambiente acolhedor e festivo.

Confira a programação:

30 de novembro – Coral Escola Municipal Haroldo Affonso Junqueira

Local: Escadarias da Caixa Econômica

Horário: 19h00

4 de dezembro – Coral GAAPO

Local: Banco Itaú (Assis)

Horário: 18h30



5 de dezembro – Coral do SESC

Local: Escadarias do Banco do Brasil

Horário: 19h00

7 de dezembro – Coral Infantil e Grupo Vocal do Conservatório

Local: Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas

Horário: 19h00

13 de dezembro – Coral Paróquia São Paulo Apóstolo

Local: Escadarias da Prefeitura

Horário: 19h00



18 de dezembro – Coral Paróquia São Francisco Santa Clara

Local: Escadarias Caixa Econômica

Horário: 19h00

Cada apresentação promete trazer um repertório especial, combinando clássicos natalinos e canções contemporâneas para proporcionar momentos inesquecíveis. O Natal Poços de Luz não visa apenas celebrar a data, mas também promover a cultura musical da cidade e região.

Para o secretário de Turismo, Israel Pereira, a comunidade está convidada a participar e celebrar juntos a magia do Natal, prestigiando as performances dos talentosos corais que, com certeza, irão iluminar a cidade com suas vozes harmoniosas. As apresentações são gratuitas, e toda a população está convidada a vivenciar essa experiência única.