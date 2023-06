Nesta quarta tem pré-estreia de The Flash no Cine Marquise Ultravisão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com direção de Andy Muschietti e Classificação indicativa: 12 anos, The Flash chega às telonas com grande expectativa. Os mundos colidem quando Flash viaja no tempo para mudar os eventos do passado. No entanto, quando sua tentativa de salvar sua família altera o futuro, ele fica preso em uma realidade na qual o General Zod voltou, ameaçando a aniquilação. Você vê antes no Cine Marquise Ultravisão, na pré-estreia desta quarta, 14, em dois horários: dublado às 20h30 na sala 01 e legendado às 21h, na sala 04, ambas as sessões 2D.

“Quarta é um Barato” no Cine Marquise Ultravisão!

Neste dia, os ingressos têm preços únicos para todo o público: R$ 11,00 (onze reais) para as sessões 2D e R$ 13,00 (treze reais) para as sessões 3D. Promoção válida todas as quartas-feiras, exceto feriados e sessões de pré-estreia.

Pagam meia todos os dias: aniversariantes do mês, estudantes da educação básica e superior, professores, pessoas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e acompanhantes, além de convênios mediante a apresentação de documentos que comprovem as condições para o benefício da meia entrada.

Os ingressos podem ser comprados pelo site cinemarquise.com.br , nos terminais de autoatendimento ou diretamente na Bomboniere.

Outros Filmes em Cartaz: Transformers – O Despertar das Feras, Homem Aranha: Através do Aranhaverso, Boogeyman – Seu Medo é Real, A Pequena Sereia, Velozes e Furiosos 10.

Beatriz Aquino