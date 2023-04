PM realiza Operação Proteção Escolar em 11 cidades da região

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar em operação conjunta com a Guarda Municipal, Demutran e 6ª BRAVE realizou na manhã de ontem (20), em 11 cidades da região, incluindo Poços de Caldas, a Operação Proteção Escolar.

A operação tem como objetivo garantir a segurança da comunidade escolar em Poços e região.

De acordo com a PM, a operação ocorre nas creches, escolas municipais e estaduais e particulares.

Os policiais permanecerão nas imediações das unidades de ensino, durante o horário de aula.

As informações da Polícia são que além dos locais de policiamento fixo, as viaturas farão contatos periódicos nas unidades de ensino, com abordagens e identificação de pessoas suspeitas. O helicóptero da 6ª BRAVE, fará pousos e decolagens em locais específicos durante a saída dos alunos. A aeronave também realizará pouso e decolagem às 11h30 na quadra do Colégio Municipal, e às 12h40, na Quadra da Escola Caic na zona sul da cidade.

Fonte: PM MG

