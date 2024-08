Nhoque com espinafre & Arroz doce com damasco

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO NHOQUE

3 xicaras de chá de batatas cozidas e amassadas

1 xícara de chá de espinafre refogado

4 dentes grandes de alho

1 ovo

1 colher de sopa de manteiga

3 xícaras de chá de farinha de trigo (aproximadamente)

Sal e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Passe o ovo e espinafre já refogado com alho pelo processador junte com a batata e a manteiga e amasse manualmente, corrija o sal acrescentando a farinha aos poucos até o ponto de enrolar e cortar o nhoque em mesa esfarinhada. Cozinhe o nhoque em água fervente abundante até subir, retire e sirva acompanhado do seu molho preferido, acompanhado do filé de peixe frito.

INGREDIENTES DO PEIXE FRITO

600gr de filé de peixe cotado em pedaços pequenos Obs. Use o peixe de sua preferência

1 ovo

1 xícara de chá de leite

½ xícara de chá de farinha de trigo

Sal e óleo para fritar

PREPARO

Bata o ovo, leite e farinha até obter uma massa grossa, tempere o peixe somente com sal, passe pela massa e frite em óleo abundante até dourar.

INGREDIENTES DO ARROZ DOCE

1 xícara de chá de arroz cru

3 xícaras de chá de água

1 ½ xícaras de chá de açúcar cristal

1 ½ litros de leite

Uma pitada de sal

PREPARO

Cozinhe o arroz somente com água, junte os demais ingredientes e cozinhe até engrossar, se necessário acrescente mais leite.

INGREDIENTES DA GELEIA DE DAMASCO

3 xícaras de chá de água

150gr de damasco seco

1 ½ xícaras de chá de açúcar cristal

PREPARO

Ferva o damasco em água até estufar, bata no liquidificador, junte com o açúcar e cozinhe até obter uma geleia mole.