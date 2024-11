Níveis dos reservatórios de água sobem após chuvas recentes em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os níveis dos reservatórios de água que abastecem Poços de Caldas apresentaram uma melhoria significativa após as chuvas dos últimos dias. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), o maior reservatório da cidade, a represa do Cipó, chegou a operar com apenas 30% de sua capacidade durante uma estiagem prolongada. Agora, com as recentes chuvas, o nível subiu para 44%.

A represa Saturnino de Brito, outro importante ponto de captação de água, também teve uma recuperação notável. O diretor do Dmae, Paulo César Silva, destacou que o nível, que estava cerca de um metro e trinta centímetros abaixo do esperado, hoje está em torno de um metro e quarenta centímetros acima, permitindo que a água volte a descer de forma natural. No entanto, o diretor ressalta que ainda é necessária a continuidade das chuvas para consolidar a segurança no abastecimento em 2025.

Durante o período de seca, foram adotadas diversas medidas emergenciais. Na represa do Cipó, o Dmae precisou bombear a água por mais de um mês para garantir que ela chegue até a estação de tratamento. A represa Saturnino de Brito também exigiu ações, como o bombeamento de seu volume morto para manter o abastecimento da população.

Além disso, o município chegou a adotar um rodízio não fornecido de água, como forma de racionamento. O diretor do Dmae explicou que, além da economia de água por parte da população, também foi necessário recorrer a açudes de propriedades particulares, que cederam água durante o período mais crítico da estimativa. “Estamos monitorando esses açudes, e eles já se recuperaram por completo”, acrescentou.

Apesar da recuperação parcial, o Dmae segue em alerta e reforça a necessidade de novas chuvas para garantir a segurança hídrica da cidade a longo prazo. A colaboração dos moradores no uso consciente da água continua sendo essencial, especialmente enquanto o volume dos reservatórios não atinge níveis mais seguros.

Com a chegada da temporada de chuvas, a expectativa é que os níveis continuem subindo, garantindo maior tranquilidade para o abastecimento em Poços de Caldas. Entretanto, o Dmae enfatiza que é necessário manter uma gestão cuidadosa dos recursos hídricos, evitando novas crises em períodos de seca prolongada.