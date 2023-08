Novas doações da PUC Minas Poços de Caldas à Saúde somam R$ 830 mil

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Investimento beneficia Santa Casa, Pronto Atendimento Infantil e Hospital da Zona Leste

A PUC Minas Poços de Caldas, por meio da parceria firmada com a Prefeitura Municipal, realizou novas doações à Secretaria de Saúde, que foram oficializadas ao longo da última semana. Os investimentos recentes somam cerca de R$ 830 mil e se referem a obras e equipamentos que estão sendo utilizados na rede pública, beneficiando diretamente a população atendida na Santa Casa, no Pronto Atendimento Infantil e no Hospital da Zona Leste.

No dia 11 de agosto, foram entregues à Santa Casa seis monitores multiparâmetros Efficia e um ultrassom GE Healthcare, adquiridos com recursos da Universidade, estimados em R$ 200 mil. São equipamentos de tecnologia avançada que, segundo a coordenação do hospital, já estão em uso no centro cirúrgico e nos atendimentos de urgência e emergência. Um dos principais ganhos se refere à versatilidade do aparelho de ultrassom, que pode ser utilizado em exames de diferentes especialidades, como cardiológicos, nefrológicos e abdominais.

Outra doação, de R$ 150 mil, possibilitou a abertura do primeiro Pronto Atendimento Infantil com plantão pediátrico 24 horas da região. A inauguração da unidade, localizada junto ao Hospital Margarita Morales, ocorreu em 14 de agosto, com a presença de importantes autoridades locais que ressaltaram a importância da parceria com a Universidade. O investimento da PUC Minas foi utilizado na compra de equipamentos e mobiliário e na reforma do espaço, onde atua uma equipe multidisciplinar.

No dia seguinte, o Hospital da Zona Leste recebeu um equipamento de litotripsia, técnica médica cirúrgica recomendada para o tratamento de cálculos no organismo – como os cálculos renais, tipo bastante frequente e conhecido. R$ 480 mil foram investidos nesta aquisição, que coloca o Hospital da Zona Leste em posição de destaque, já que esta é uma tecnologia da qual outros hospitais da região não dispõem, conforme destacaram autoridades presentes na cerimônia em que se oficializou a entrega.

“Estamos trabalhando para, cada vez mais, tornar a Saúde de Poços de Caldas referência na região. Esses equipamentos influenciam positivamente na formação dos alunos de todas as áreas, o que proporciona que eles tenham uma formação diferenciada, já utilizando o que há de melhor no mercado. Isso, sem dúvidas, faz com que a Universidade forme profissionais mais competentes”, declarou o pró-reitor adjunto do Campus, Prof. Dr. Iran Calixto Abrão.

A parceria firmada entre a PUC Minas e a Secretaria Municipal de Saúde viabiliza, além de doações como essas, a inserção de alunos da Universidade na rede pública. Experiências práticas como a dos estágios obrigatórios e internatos são fundamentais para a formação de profissionais e ocorrem, via de regra, sob a supervisão de professores com titulação e experiência que os credenciam para as práticas de ensino, garantindo qualidade ao atendimento prestado à população. As oportunidades se ampliam para alunos de cursos como Medicina, Fisioterapia, Odontologia, Enfermagem e Psicologia, entre outros.