Novos membros do COAD tomam posse

Os novos membros do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas (COAD), foram empossados na tarde desta quinta-feira, 09. A solenidade, aconteceu no Espaço Cultural da Urca e contou com a presença do vice-prefeito, Júlio César de Freitas.

O Conselho foi instituído pela Lei 8.913, de 19 de junho de 2013, em substituição ao Conselho Municipal Antidrogas (COMAD), de 2010. O órgão atua como coordenador das atividades de todas as instituições e entidades municipais responsáveis pelo desenvolvimento das ações para redução da demanda de drogas no município.

O COAD é uma ferramenta para dar vida às políticas antidrogas dentro do espaço do município, entre outros, o objetivo de desenvolver e acompanhar o Programa Municipal de Políticas sobre Drogas, destinado ao desenvolvimento das ações de redução da demanda de drogas; acompanhar o desenvolvimento das ações de fiscalização e repressão, executadas pelo Estado e pela União e apoiar medidas, planos, programas e projetos que possam contribuir para a solução dos problemas concernentes ao uso de entorpecentes e substâncias que determinam dependências físicas ou psíquicas.

O vice-prefeito, Júlio afirmou que o COAD apoia, incentiva e dá as diretrizes de uma política pública que dever ser seguida. “Acredito que as ações de prevenção precisam caminhar com a criação de oportunidades para todos, e juntos possamos fazer a diferença, com ações de prevenção e conscientização tanto com a ajuda do esporte, educação e diversas áreas para minimizarmos o impacto na nossa sociedade.”