O amor está no ar: Neste Dia dos Namorados os casais pagam meia no Cine Marquise Ultravisão

Um presente especial, preparado com muito carinho para os apaixonados. Nesta segunda, 12 de Junho, Dia dos Namorados, os casais pagam meia no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas. Promoção não cumulativa com outros benefícios de meia entrada. Aproveite nossas poltronas namoradeiras, identificadas com um coração, para assistir um filme abraçadinho com o seu amor. A poltrona 2D nesta segunda dos apaixonados sai por R$13,00 (treze reais). A chaise 2D por R$ 18,00 (dezoito reais). A poltrona 3D sai a R$ 15,00 (quinze reais) e a chaise 3D por R$ 20,00 (vinte reais). Confira a programação para esta segunda e bom filme!

Transformers – O Despertar das Feras – 16h30 (DUB) / 19h00 (3D DUB) (Exc. Qua.) / 21h40 (LEG) (Exc. Qua.) SALA 01.

Homem Aranha: Através do Aranhaverso continua em cartaz com sessões diárias 15h30 (DUB) / 18h25 (DUB) / 21h20 (DUB) (Exc. Sex.) SALA 02.

Boogeyman – Seu Medo é Real tem sessão diária às 22h00 (LEG) (Exc. Qua.) SALA 04.

A Pequena Sereia em três horários 16h00 (DUB) / 18h45 (DUB) / 21h30 (DUB) SALA 03.

Velozes e Furiosos 10 16h40 (DUB) / 19h20 (DUB) (Exc. Qua.) SALA 04.

