“O Sequestro do Voo 375”, filme baseado em fatos reais chega ao Cine Marquise Ultravisão nesta quinta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Caso de 1988 que mudou a história da aviação brasileira ganha vida em superprodução

Apertem os cintos que chegou o dia da estreia!“O Sequestro do Voo 375”, novo filme do Estúdio Escarlate com coprodução da Star Original Productions e distribuição pela Star Distribution chega às telonas.

Baseado em uma história real brasileira de 1988, o longa acompanha o trabalhador Nonato (Jorge Paz), que se rebela contra o presidente da época e as dificuldades de um país em crise e orquestra o sequestro de um voo comercial para um atentado ao Palácio do Planalto. Murilo (Danilo Grangheia), o piloto desse avião, se vê responsável pela vida de mais de 100 pessoas a bordo e mesmo com toda tensão criada pelo sequestrador dentro da aeronave, executa a manobra mais impressionante da sua carreira, impactando para sempre a aviação.

Gravado no icônico estúdio Vera Cruz, em São Bernardo do Campo (SP), “O Sequestro do Voo 375” contou com uma robusta estrutura de filmagens, sendo fiel aos detalhes da época, especialmente na recriação do Boeing. O novo longa é dirigido por Marcus Baldini, com produção de Joanna Henning e roteiro de Lusa Silvestre e Mikael de Albuquerque, e conta com um elenco talentoso para dar vida ao caso que poderia ter se tornado o 11 de setembro brasileiro.

Conheça mais sobre os personagens* de “O Sequestro do Voo 375”, inspirados em pessoas reais e fictícias:

*as apresentações a seguir são dos personagens do filme e podem não necessariamente condizer com pessoas da vida real.



COMANDANTE MURILO (DANILO GRANGHEIA)

Antes de se tornar piloto comercial, Murilo era da Esquadrilha da Fumaça. Apaixonado pela aviação e por manobras aéreas, ele é aventureiro, determinado e tem um forte espírito de liderança. Foi suspenso da VASP durante dois meses por quase provocar uma greve reivindicando direitos trabalhistas para a sua classe. Murilo é casado há 15 anos e tem um filho.

RAIMUNDO NONATO (JORGE PAZ)

Raimundo Nonato é um homem que vem de uma família humilde no Maranhão. Há pouco tempo perdeu o seu emprego como motorista de trator e está com dificuldades para sustentar a família – incluindo a sua filha pequena. Desesperado, Nonato resolve assassinar o presidente José Sarney – que ele considera culpado pela hiperinflação brasileira – para salvar o país. Aproveitando a falta de detectores de metais em aeroportos e uma segurança menos rígida quando comparada aos dias atuais, entrou no avião portando um revólver calibre 32 e ao longo da viagem anunciou o sequestro para os passageiros e tripulação.

LUZIA (ROBERTA GUALDA)

Luzia é operadora de voo do Cindacta (Centro Brasília). Nascida em uma família humilde, ela lutou para ser reconhecida profissionalmente e logo se destacou como uma das funcionárias mais eficientes do seu local de trabalho. Como mulher (e civil), ela luta para ter voz e por meio da sua inteligência e percepção, consegue alcançar os seus objetivos.

EVANGELISTA (CESAR MELLO)

Evangelista – ou Vangelis, como é carinhosamente chamado – é o co-piloto escalado para realizar o voo VASP 375 ao lado do Comandante Murilo. Amigo de Murilo há anos, Evangelista é apaixonado por música, sendo um guitarrista talentoso. Ele é casado e tem uma filha pequena (Wendy) que está comemorando aniversário em breve.

CLAUDIA (JULIANA ALVES)

Claudia é comissária-chefe da tripulação do voo VASP 375. Ela trabalha como comissária há alguns anos e foi influenciada pelo irmão Evangelista a ingressar na carreira. Claudia é simpática e dedicada, sabendo levar a responsabilidade para si quando é preciso. Ela assume o controle na cabine do avião enquanto o sequestro ocorre no cockpit.

BRIGADEIRO BASTOS (ADRIANO GARIB)

Militar e ministro da Defesa do governo Sarney, o Brigadeiro Bastos tem os seus conflitos com os demais ministros do governo que buscam estabelecer de vez a redemocratização da República por meio da Constituição de 1988, que está prestes a ser promulgada. Ele defende que, se necessário para manter a ordem, a aeronave comercial da VASP seja abatida por um caça.

SOBRAL QUINTANILHA (CLAUDIO JABORANDY)

Sobral é o ministro-chefe da Casa Civil. Sua maior preocupação é preservar a imagem do presidente Sarney, principalmente em um momento tão crítico – em que a democracia ainda está incerta e o insucesso de diversos planos econômicos está causando revolta no povo. Por isso, ele não quer que as motivações de Nonato sejam divulgadas na mídia.

DELEGADO RODRIGUES (GABRIEL GODOY)

Membro da Polícia Federal, o Delegado Rodrigues se torna o responsável pela operação de resgate do voo 375 da VASP uma vez que ele se encontra em solo – e fora do comando da Aeronáutica. Inexperiente neste tipo de operação, porém estratégico e aplicado, ele tem visão para conduzir as negociações com Nonato de forma tranquila e incisiva.

Além dos personagens e atores citados acima, completam o elenco do filme Wagner Santisteban como Valente, Arianne Botelho como Silvia, Diego Montez como Rafael, e Johnnas Oliva como Capitão Andrade.

FICHA TÉCNICA

Produção: Estúdio Escarlate

Produtora: Joana Henning

Direção: Marcus Baldini

Coprodução: LTC Produções e Star Original Productions

Produtora Executiva: Paula Torres

Coprodutor: Constâncio Viana

Roteiro: Lusa Silvestre e Mikael de Albuquerque

Elenco: Danilo Grangheia, Jorge Paz, Roberta Gualda, Gabriel Godoy, César Mello, Juliana Alves, Wagner Santisteban, Arianne Botelho, Diego Montez, Claudio Jaborandy, Johnnas Oliva, Adriano Garib.

Preparação de elenco: Emílio de Mello

Diretor de Fotografia: Rhebling Jr.

Efeitos Especiais: Black House

Diretor de Arte: Rafael Ronconi

Figurino: Letícia Barbieri

Caracterização: Simone Batata

Trilha Original: Plínio Profeta

Som: Miriam Biderman

Montagem: Lucas Gonzaga e Gustavo Vasconcelos

Serviço:

O Sequestro do Voo 375 em cartaz no Cine Marquise Ultravisão

14h15 (NAC) / 16h30 (NAC) / 18h45 (NAC) à SALA 03

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao