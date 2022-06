Encontro Regional de Turismo Rural vai ter comidas típicas e atrações musicais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo dia 10 de junho, acontece o segundo Encontro Regional de Turismo Rural, no Parque José Affonso Junqueira. Haverá tendas gastronômicas, a partir de meio-dia, com comercialização de comidas e bebidas regionais e atrações artísticas e culturais a partir de 18h. Além de stands para divulgação dos roteiros e empresas de receptivo turístico.

O intuito do evento é fomentar, apoiar e divulgar o desenvolvimento do Turismo Rural e de pequenas propriedades na região, mostrando suas riquezas e belezas naturais pertencentes ao Circuito Caminhos Gerais.

Entre os municípios que compõem o Circuito Turístico Caminhos Gerais, quatro cidades terão stands próprios: Andradas com as flores, vinhos, bolachinhas e artesanato; Poço Fundo com os cafés; Caldas com os doces, farinha e artesanato em palha e Machado com o pastelzinho de fubá. Os outros municípios que integram o Circuito estarão em uma tenda representada pelo Caminhos Gerais. São eles: Botelhos, Cabo Verde, Campestre, Carvalhópolis, Ipuiuna , Ibitiúra de Minas e Santa Rita de Caldas

As propriedades rurais que participam do roteiro de Turismo Rural de Poços de Caldas terão stand único, com informações sobre cada uma e a possibilidade de degustação e distribuição de materiais gráficos das propriedades Haverá exposição de queijos, cachaça, doces e vinhos, entre outras produções próprias de cada propriedade.

As tendas de alimentação terão caldo de mandioca, canjiquinha, torresmo, pastel de fubá, biscoito e pão de queijo com pernil. Haverá ainda comercialização de cervejas artesanais, quentão, chá e refrigerante.

O evento é uma realização do Circuito Turístico Caminhos Gerais e Sistema FAEMG -SENAR-MG com o apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, por meio das secretarias de Turismo, e Desenvolvimento Econômico e Trabalho.