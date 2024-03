ACORDO COLETIVO: Servidores rejeitam propostas do Executivo de reajuste salarial de 0,38% e aumento de R$ 50,00 reais no vale-alimentação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os servidores públicos municipais de Poços de Caldas rejeitaram as propostas do Executivo de reajuste salarial de 0,38% e aumento de R$ 50,00 reais no vale-alimentação. A recusa aconteceu durante Assembleia realizada na tarde desta sexta-feira (22) na sede do Sindserv.

A categoria pleiteava um reajuste salarial de 14% e aumento de 200 reais no vale-alimentação. Como a proposta do executivo ficou abaixo do esperado, e não houve margem para negociação, os servidores optaram por recusar.

Por outro lado, houve aceitação dos servidores para as cláusulas sociais propostas para o período de 2024/2025, sendo uma dessas cláusulas aceitas, o respeito à estabilidade das gestantes com contrato temporário pela Prefeitura.

A parte do acordo coletivo que não foi aceita pelos servidores será submetida ao Poder Judiciário, para apreciação.