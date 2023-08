Polícia Militar prende foragido da justiça em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 9 de agosto, às 09h16min, a Polícia Militar realizou mais uma ação efetiva em Poços de Caldas, resultando na prisão de um indivíduo que estava foragido da justiça. A situação ocorreu na Rua Divisa Nova, no Bairro Santa Maria, onde as autoridades policiais responderam a um chamado de violência doméstica.

No local, os policiais conversaram com a vítima, uma mulher de 35 anos, que relatou uma perturbadora tentativa de contato por parte de seu ex-companheiro, um homem de 44 anos. A vítima possui uma medida protetiva de urgência que impede o contato do ex-companheiro. O indivíduo havia visitado a residência da mulher, desrespeitando essa ordem legal.

Aprofundando a investigação, a equipe policial constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, emitido pela Vara Criminal da Comarca. Empenhando-se em suas diligências, os policiais lograram êxito em localizar e deter o indivíduo no Bairro Santa Ângela. O suspeito foi informado sobre o conteúdo do mandado e posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

É válido ressaltar a importância desta ação, especialmente à luz da Campanha Agosto Lilás, que busca conscientizar e combater a violência contra a mulher. As operações e iniciativas da Polícia Militar foram intensificadas durante este período, visando proteger as vítimas de violência doméstica e oferecer apoio. A população foi lembrada de que é possível denunciar situações de violência doméstica através do número de emergência 190, bem como por meio das redes sociais e site oficial da PMMG. Para dar sequência ao combate a esse tipo de crime, a Patrulha de Violência Doméstica atua através de visitas de orientação, a fim de proteger as vítimas e desencorajar ações criminosas nos ambientes familiares e domiciliares.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM