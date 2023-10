Ocorrências são registradas em Poços durante forte chuva

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar atendeu na noite de quinta-feira, 12, diversas ocorrências relacionadas à forte chuva que caiu desde o período da tarde. Em Poços de Caldas, foram atendidas 10 ocorrências de corte de árvores, além de 05 ocorrências em Andradas, 01 em Ibitiura e 01 em Ipuiúna.

Dentre as ocorrências atendidas, destaca-se uma árvore de grande porte que caiu na Avenida João Pinheiro. A avenida apresentava grande movimento no momento, mas a árvore não atingiu nenhum veículo e não houve feridos. A árvore obstruiu duas das três faixas da via. Os militares utilizaram moto serras para realizar o corte da árvore no solo e desobstruir na via. Agentes de trânsito estiveram no local e auxiliaram na sinalização e segurança da cena.

Outra ocorrência de maior gravidade ocorreu no estacionamento de um hotel na Zona Oeste, onde uma árvore de grande porte caiu sobre 05 veículos de hóspedes. A operação de corte foi complexa e demorou quase 06 horas para que os militares finalizassem o serviço sem outros danos para os automóveis e deixassem o local em segurança, suprimindo o restante da árvore.

Em Campestrinho, uma árvore caiu sobre a fiação e foi necessário uma atuação em conjunto com o DME para realizar a supressão da árvore após o desligamento da energia elétrica.