Oficinas gratuitas de fotografia e escrita criativa chegam à zona oeste

Seguindo o objetivo de passar pelos quatro cantos de Poços de Caldas, neste sábado (30), as oficinas de fotografia e escrita criativa do Projeto Imagem e Palavra chegam à zona oeste da cidade. As oficinas serão realizadas na Faculdade Anhanguera (Avenida João Pinheiro, n° 1.046).

Os interessados já podem se inscrever gratuitamente, preenchendo formulário neste link. São ofertadas 20 vagas. É necessário que os participantes se comprometam a estar nas duas oficinas e sejam maiores de 18 anos.

Pela manhã acontece a oficina de fotografia, ministrada pelo fotojornalista Juliano Borges. Além da parte teórica, os alunos terão a oportunidade de fotografar e colocar em prática as informações aprendidas. À tarde ocorre a oficina de escrita criativa, ministrada pelo jornalista e dramaturgo João Araújo. Na ocasião, os participantes escreverão textos a partir das fotografias produzidas de manhã.

As fotos e textos produzidos serão publicados nas redes sociais, em exposições digitais. As primeiras oficinas já passaram pela região sul da cidade, em abril deste ano, no IF Sul de Minas e região leste, no CEU das Artes.

Imagem e Palavra é um projeto de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria Municipal de Cultura, e incentivo cultural da Construtora Etapa.

Equipe

Juliano Borges é fotojornalista e possui vasta experiência em coberturas especiais, com destaque nas tragédias de Mariana e Brumadinho. Além disso, foi premiado duas vezes no Conarte (Concurso Nacional de Artes Plásticas e Fotografia) e realizou diversas exposições fotográficas.

João Araújo é dramaturgo, jornalista, roteirista, ator, palhaço e produtor cultural. Escreveu peças de teatro, como “Quem são eles?” e “Lama – O Grande Cemitério”, para o grupo NucleArte. Ainda atuou como roteirista em documentários.

O projeto também conta com assessoria de imprensa de Aline Rodrigues e cobertura fotográfica de Rossmaly Borges.