Prefeitura informa – Assistência psicológica à comunidade da Escola Dom Bosco

A prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde informa, que os profissionais interessados em se cadastrar para atender voluntariamente a comunidade escolar (profissionais, familiares e estudantes) da Escola Dom Bosco, ou desenvolver alguma ação junto às Escolas Municipais, Estaduais e Particulares de Poços de Caldas devem preencher o formulário através do link: https://forms.gle/muwkiKyT9RLdZLbV7 até terça-feira dia 17/10/2023.

Após o preenchimento, será divulgado dia, horário e link informando sobre uma capacitação online que será realizada pela Comissão de Emergências e Desastres do Conselho Regional de Psicologia – CRP.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.