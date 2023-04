Oficinas gratuitas de fotografia e escrita criativa têm inscrições abertas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O projeto Imagem e Palavra está com inscrições abertas para oficinas de fotografia e escrita criativa. As atividades gratuitas serão realizadas em quatro edições, para contemplar todas as regiões da cidade.

As primeiras oficinas serão realizadas neste sábado (29), no IFSuldeMinas, zona sul de Poços de Caldas. As atividades começam às 9h e terminam às 16h30, com intervalo do meio-dia às 13h30.

Pela manhã acontece a oficina de fotografia, ministrada pelo fotojornalista Juliano Borges. Além da parte teórica, os alunos terão a oportunidade de fotografar e colocar em prática as informações aprendidas.

À tarde ocorre a oficina de escrita criativa, ministrada pelo jornalista e dramaturgo João Araújo. Na ocasião, os participantes escreverão textos a partir das fotografias produzidas de manhã.

As fotos e textos produzidos serão publicados nas redes sociais, em exposições digitais. São 20 vagas oferecidas e os interessados podem se inscrever preenchendo o formulário neste link. É necessário que os participantes se comprometam a estar nas duas oficinas e sejam maiores de 18 anos.

O projeto Imagem e Palavra é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria Municipal de Cultura, e incentivo da Construtora Etapa.

Equipe

Juliano Borges é fotojornalista e possui vasta experiência em coberturas especiais, com destaque nas tragédias de Mariana e Brumadinho. Além disso, foi premiado duas vezes no Conarte (Concurso Nacional de Artes Plásticas e Fotografia) e realizou diversas exposições fotográficas.

João Araújo é dramaturgo, jornalista, roteirista, ator, palhaço e produtor cultural. Escreveu peças de teatro, como “Quem são eles?” e “Lama – O Grande Cemitério “, para o grupo NucleArte. Ainda atuou como roteirista em documentários.

O projeto também conta com assessoria de imprensa de Aline Rodrigues e cobertura fotográfica de Rossmaly Borges.

Beatriz Aquino