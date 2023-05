Olimtra tem resultados do atletismo, squash, ciclismo e basquete

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Aconteceram neste final de semana as finais de diversas modalidades esportivas. Durante todo o mês de maio a Olimpíada dos Trabalhadores agita a cidade.

No Atletismo masculino e feminino as provas foram realizadas na Pista Municipal de Atletismo. No masculino a empresa Danone foi consagrada campeã, seguido do Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Pollo Engenharia, Caldense e na sexta colocação DMAE. Já no atletismo feminino, a Prefeitura ficou em primeiro colocado, seguido da DME, Tool Business, Unimed, Corpo de Bombeiros e Pollo Engenharia.

No sábado teve a final do Squash Masculino e Feminino, as partidas foram realizadas na A. A. Caldense. Como campeão no masculino, quem levou as duas melhores posições foram atletas da Caldense, seguido pela Prefeitura na 3ª colocação. No feminino, DME levou a melhor, seguido da OAB e Caldense.

Já no domingo aconteceram as finais do Ciclismo Masculino e Feminino. No masculino, a POCOSTEC levou a melhor, seguido da Prefeitura e Caldense. No feminino, na 1ª colocação ficou a DME, seguida pela Prefeitura e OAB.

Também aconteceram as finais do Basquete Masculino da 43ª Olimpíada dos Trabalhadores, as partidas foram realizadas na A. A. Caldense. Quem levou a melhor foi a Caldense seguida pelo Monreale Resort.

Nesta terça-feira(30), último dia de Olimtra, ainda acontece as finais de Handebol masculino e feminino no Ginásio Dr. Artur de Mendonça Chaves às 19h30.

O secretário de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, ressalta que a Olimpíada dos Trabalhadores é, sobretudo, um evento de confraternização através do esporte. “Nosso maior objetivo é proporcionar a oportunidade das pessoas competirem, de praticarem esporte.”

A grande festa de premiação vai acontecer nos próximos dias com as melhores empresas colocadas.