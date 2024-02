‘ONDA BOA’ chega às plataformas digitais e promete ser hit de verão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Single marca parceria das bandas Magalenha e O Casulo

Fevereiro chega com novidades trazendo música boa feita aqui em Poços de Caldas. É o lançamento do single “ONDA BOA”, uma parceria das bandas Magalenha e O Casullo, que estreou em todas as plataformas digitais na última sexta-feira (2).

A canção é uma composição de Kim Franco e Bia Padú, do projeto O Casullo, e a banda Magalenha traz uma nova roupagem para o single, propondo uma mistura tropical, contemporânea e brasileira. Lançada por selo próprio da banda, Onda Boa é uma música leve e cheia de ‘good vibes’, que funde estilos como funk-soul e forró pra trazer swing e brasilidade ao arranjo. A produção musical é assinada pelos irmãos João Paulo Oliani (Fubá) e Breno Oliani, da banda Magalenha.

Além da música, também foi lançado, nesta segunda-feira (5), um clipe ‘visualizer’ no Youtube, que traz em imagens o sentimento da música, sob direção de arte de Paulo Tothy. A música está disponível em todas as plataformas digitais e no Youtube, e dá sequência ao lançamento de uma série de outras obras da Magalenha que estão em andamento: um disco da banda está em produção a pleno vapor, que contará com a participação de diversos artistas da cidade e região, fortalecendo a produção musical do Sul de Minas.

“Muito felizes em poder lançar nosso segundo single, agora em parceria com outro projeto artístico cheio de talento, que é O Casullo. Seguimos com nosso objetivo de ser, não apenas uma banda, mas um ‘hub’ de produção de música independente do Sul de Minas, que visa fomentar não apenas nosso projeto, mas outros diversos artistas talentosos da nossa região. A ideia central é dar vida a tantas composições lindas que estão escondidas por ái e criar outras tantas em parceria”, afirma o cantor e produtor da faixa João Paulo ‘Fubá’, da banda Magalenha.

“A música foi escrita num contexto de muita lembrança gostosa do mar e de tudo que ele pode ensinar pra gente. Quando escrevi a música, morava num lugar cercado de muita natureza, com amigos músicos talentosos, além do fato de ter um pai que ama o mar e é um excelente marinheiro. Pensei também na proteção que carrego comigo desse povo forte e iluminado que são o povo d’água e os marinheiros. Sempre ensinando a ser forte pra passar pelas tempestades, e ensinando a contemplar quando há calmaria. Salve toda essa força!”, diz Kim, do O Casullo, compositor da música.

O lançamento é uma produção independente e tem apoio da Carvalho Agência Cultural.

Com a chegada do Carnaval, a banda Magalenha se apresenta em duas datas em Poços de Caldas: a primeira na quinta-feira (8), com ensaio aberto no Salamandra Pub, a partir das 18h, e a segunda dentro da programação oficial da Prefeitura de Poços de Caldas, no domingo (11), às 19h, com o show ‘Magalenha & Convidados”, no Parque José Affonso Junqueira, contando com a participação especial de O Casullo. Já a cantora Padú participa do show ‘Tine Taga & Convidados, também na programação oficial do carnaval da cidade, na segunda-feira de carnaval (12), às 21h, na Praça Dom Pedro II.

PARA OUVIR

Plataformas digitais: https://ditto.fm/onda-boa

PARA ASSISTIR:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OhJLdzjomHM

MAGALENHA

A Magalenha é uma banda, um coletivo de produtores do sul das Minas Gerais, movidos à paixão pela música e pela cultura brasileira. Formada pelos músicos João Paulo Oliani ‘Fubá’ (produção musical, violão, beats e voz), Breno Oliani (produção musical e baixo), Giuliano D’Onófrio (percussão) e Thauan Reis (bateria), a banda traz em seus shows uma mistura potente do clássico e do contemporâneo da música popular brasileira, incluindo também músicas autorais, que irão compor o disco da banda que está em fase de produção.

Redes sociais: @magalenha.banda

Próximos shows:

– Salamandra Pub, quinta, 08 de fevereiro, a partir das 18h.

– Parque José Affonso Junqueira, domingo, 11 de fevereiro, às 19h.

O CASULLO

O Casullo, formado pelos músicos Padú (voz e violão) e Kim Franco (percussão), são movidos pela paixão e compromisso com a música brasileira. Em suas apresentações trazem músicas autorais e releituras de obras nacionais. Acreditam que a arte e a cultura têm um peso muito grande nas mudanças necessárias nos dias atuais, que é uma forma de resistência, e com novos ciclos se abrindo, esperam que sua música chegue até onde precisa ser ouvida.

Redes sociais: @ocasullo_

Próximos shows:

– Parque José Affonso Junqueira, domingo 11 de fevereiro, às 19h.

– Praça Dom Pedro II, segunda-feira, 12 de fevereiro, às 21h.



FICHA TÉCNICA ‘ONDA BOA’

Selo: Magalenha

Intérpretes: Magalenha e O Casullo

Composição: Padú e Kim Franco

Voz e Violão: Padú

Voz, beats e sintetizadores: João Paulo Oliani (Fubá)

Baixo: Breno Oliani

Guitarras: Luis Felipe Cardillo (Lagunaz) e Zé Cruz

Triângulo: Giuliano D’Onofrio

Conga: Kim Franco

Arranjos, Produção Musical, Mixagem e Masterização: João Paulo Oliani (Fubá) e Breno Oliani

Assistente de gravação: Lagunaz (Morada Records)

Direção de Arte, comunicação e visuais: Paulo Tothy

Fotografia still e making of: João Paulo Ferreira (Xuão)

Assistente de produção: Chiara Carvalho

Apoio: Carvalho Agência Cultural