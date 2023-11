Onda de calor deve ir até sábado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A onda de calor que atinge principalmente o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil deve manter as temperaturas elevadas até sábado (18), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Poços vive no momento um alerta vermelho, com temperaturas 5 graus acima da média.

Na quinta e na sexta, o calor ainda deve atingir os 34 graus. No sábado, o clima continua quente, mas com previsão de chuva. Já domingo e no começo da próxima semana, a temperatura deve cair para em torno dos 24 graus, mantendo o tempo chuvoso.

Esta é a segunda onda calor extremo da primavera e não deve ser a última. Conforme o instituto, o calor fora do comum pode ter novas ondas até abril por conta da influência do El Nino.