Prefeitura decreta luto oficial de três dias após ocorrência na Escola Dom Bosco

Após o ocorrido na Escola Profissional Dom Bosco, na tarde da última terça-feira (10), a Prefeitura de Poços de Caldas decretou luto oficial de três dias, em solidariedade a toda a comunidade escolar, em especial aos familiares e amigos das vítimas.

Todas as festividades públicas programadas para o Dia das Crianças que estavam agendadas para o feriado foram canceladas, incluindo as comemorações nas unidades escolares do município. O show do grupo Araketu, que havia sido transferido para esta quarta-feira (11) por conta das chuvas, também foi cancelado.

Protocolarmente, as bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e de Poços de Caldas já estão hasteadas a meio-mastro na Prefeitura. “Estamos muito abalados com a tragédia que aconteceu na Escola Dom Bosco. Minha solidariedade às famílias das vítimas, aos alunos e a toda comunidade escolar”, afirmou o prefeito Sérgio Azevedo.

O prefeito também destacou que todas as forças de segurança estão em alerta e que o município trabalha em estreita colaboração com o Estado. Além disso, toda a estrutura de emergência e atendimento em saúde foi prontamente colocada à disposição, assim como os serviços das Secretarias Municipais de Defesa Social e Educação.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também expressou seu pesar pela tragédia.