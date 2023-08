Morre aos 70 anos o advogado e radialista Dr. Wanderley de Mello

Faleceu na madrugada desta sexta-feira, 25, às 03h59m, o advogado e radialista Dr. Wanderley de Mello, um dos principais advogados criminalista de Poços de Caldas.

Ele estava internado na Santa Casa há dois dias, com complicações da diabetes que ele convivia há anos, vindo inclusive com o tempo perder a vista de um dos olhos devido à doença.

Além de advogado, Wanderley de Mello era confrade na Academia poços-caldense de letras, apresentava o programa Direitos e Deveres na Tv Poços, mantinha uma rádio web Canção de Boiadeiro que era uma das suas paixões e também marcou época na rádio Difusora AM, apresentando o programa Tribuna Jurídica.

O corpo do Dr. Wanderley de Mello será velado a partir das 12h, no Velório Municipal e o sepultamento acontece às 16h, no Cemitério da Saudade//

