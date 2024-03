Operação conjunta é realizada em pontos estratégicos de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar, a Secretaria de Promoção Social e a Guarda Municipal, foi realizada com o objetivo de resgatar moradores de rua em situação de vulnerabilidade social e fiscalizar imóveis abandonados suspeitos de servirem como pontos de venda e consumo de drogas. A ação, foi realizada nesta sexta-feira, 15 e teve como foco garantir a segurança e o bem-estar da comunidade, ocorreu em diversos pontos da Zona Leste e do centro de Poços de Caldas.

Durante a operação, equipes de segurança abordaram várias pessoas, prestando apoio às atribuições dos órgãos de defesa. Pontos notáveis de intervenção incluíram estações do monotrilho, onde foram encontrados resíduos e materiais relacionados ao consumo de drogas, destacando a necessidade urgente de fiscalização nesses locais. Além disso, no pátio da igreja de São Benedito, foram descobertas ferramentas suspeitas escondidas em uma árvore, sugerindo atividades ilícitas, como furtos de fios de cobre em postes da cidade, com a presença de indivíduos viciados em crack representando um desafio adicional para as autoridades.

Apesar dos esforços, apenas uma pessoa aceitou o encaminhamento ao Centro POP (Centro Especializado e Referência para a População em Situação de Rua), ligado à Secretaria Municipal de Promoção Social, durante a operação.

Para garantir o êxito da operação, aproximadamente duas viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM), uma viatura de canil, uma viatura de abordagem social e a Polícia Militar foram mobilizadas. A Secretaria de Promoção Social ofereceu suporte aos moradores em situação de risco, disponibilizando moradia, refeições e assistência médica. Ao todo, cerca de 10 pessoas em condições precárias foram abordadas e identificadas durante a operação conjunta.