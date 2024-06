Considerando a comemoração da Semana Nacional do Meio Ambiente, entre os dias 05 a 09 de junho, a Polícia Militar de Minas Gerais, através da Polícia Militar de Meio Ambiente, desencadeará a Operação “CURUPIRA” – Proteção ao Meio Ambiente em todo Estado de Minas Gerais, em parceria com a SEMAD e outros órgãos de proteção ambiental.

Serão desencadeadas ações e operações para promover a conscientização e educação ambiental, preservação do meio ambiente, bem como prevenir e reprimir a prática de crimes e infrações ambientais no estado de Minas Gerais e crimes como homicídio, tráfico de drogas, foragidos da justiça e roubos nas áreas rurais.

Para tanto, serão empregados cerca de 900 policiais militares, com foco no combate ao desmatamento, ao incêndio florestal, à intervenção em área de preservação permanente e à degradação ambiental.

Durante as ações, serão utilizados drones, sistemas de monitoramento remoto, ferramentas de tecnologia e estandes, através de palestras ambientais, blitz educativas, fiscalizações e atendimento de denúncias ambientais.

