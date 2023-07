Urgente: Operação Erga Omnes combate o narcotráfico com 40 prisões e 77 mandados de busca e apreensão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ação policial abrange diversos bairros de Poços de Caldas e cidades do interior de São Paulo

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou na manhã desta quinta-feira (06), em Poços de Caldas a operação Erga Omnes, uma investida enérgica contra o narcotráfico. A ação policial tem como alvo organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas e busca combater de forma contundente a atividade ilícita.

A operação, que conta com a participação de numerosos agentes da PCMG, está sendo realizada em aproximadamente 30 bairros de Poços de Caldas, além de abranger regiões do estado de São Paulo, especificamente nas cidades de Campinas e Sumaré. Ao todo, foram expedidos 40 mandados de prisão e 77 mandados de busca e apreensão.

A investigação, conduzida por um esforçado trabalho de inteligência, visa desmantelar as estruturas criminosas ligadas ao tráfico de entorpecentes. A operação Erga Omnes é um importante passo no enfrentamento desse grave problema que afeta a sociedade, buscando neutralizar o poderio das organizações envolvidas no comércio ilegal de drogas.

As autoridades competentes realizarão uma coletiva de imprensa para divulgar o balanço preliminar da operação, revelando detalhes sobre as prisões realizadas, bem como os resultados obtidos com as buscas e apreensões efetuadas durante a ação. Através desse trabalho incisivo, a PCMG reafirma seu compromisso em combater o narcotráfico e promover a segurança da população.

A operação Erga Omnes evidencia a determinação das forças policiais em desarticular o crime organizado, contribuindo para a construção de um ambiente mais seguro e livre do domínio do tráfico de drogas. A sociedade aguarda ansiosamente por mais detalhes sobre o desfecho dessa ação de combate ao narcotráfico que afeta negativamente a vida de tantas pessoas.

