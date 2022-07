Acidentes no ambiente de trabalho aumentaram em média 30% em 2021

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em muitas funções, os profissionais estão sujeitos a diversos riscos que podem, de alguma forma, causar lesões que os impeçam de continuar desempenhando as tarefas.

De acordo com o Ministério do Trabalho foram registrados 571.786 casos de acidentes e mortes relacionados ao mercado de trabalho formal no Brasil em 2021, o que representa um crescimento de 30%.

Para identificar as possíveis ameaças, existe um conjunto de medidas de prevenção para proteger os colaboradores, reduzindo acidentes e doenças ocupacionais. “Saúde e segurança devem ser elementos essenciais nas atividades. A segurança no trabalho contribui para um ambiente seguro, prevenindo adoecimentos e contribuindo para integridade física dos colaboradores” afirma a técnica em segurança do trabalho da Unimed Poços, Laiane Cristina Thimoteo da Silva.

Todas as empresas que possuem trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, necessitam cumprir minimamente os requisitos legais, baseados e norteados pelas Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho.

SAÚDE OCUPACIONAL

Dentre as medidas preventivas está a saúde ocupacional. “Dependendo do grau de risco e enquadramento da empresa é necessário elaborar programas/laudos e ações, além da realização do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO do trabalhador, conforme as NR’s” explica Elaine Galafassi, coordenadora do departamento de saúde ocupacional da Unimed Poços.

Além do cumprimento legal, investir em saúde, segurança do trabalho e qualidade de vida pode trazer diversos benefícios, tais como: aumento da produtividade e rentabilidade nos negócios, redução do absenteísmo, melhoria no bem-estar e satisfação dos colaboradores, redução da rotatividade, retenção de talentos e melhor gestão do ambiente do trabalho.

“A Saúde Ocupacional Unimed – SOU oferece serviços completos, visando auxiliar as empresas no que se refere ao atendimento das legislações trabalhistas, relativas à segurança e saúde no trabalho. Os serviços podem ser contratados de forma independente por qualquer empresa, mesmo por aquelas não clientes dos produtos de assistência médica. A equipe de profissionais é formada por especialistas, com estrutura completa e equipamentos de última geração, para assessorar as empresas” completa Elaine.