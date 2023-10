Operação Padroeira do Brasil registra redução de acidentes nas rodovias de Minas sob a responsabilidade da PMMG

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Balanço fechou ainda com autuação de cerca de 660 motoristas por embriaguez ao volante e prisão de foragidos da Justiça

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), divulgou, nesta segunda-feira (16/10), balanço da operação Padroeira do Brasil 2023. Os dados mostram uma redução de 58% do número de vítimas fatais e 31% dos acidentes com vítimas nas rodovias estaduais e federais delegadas sob a responsabilidade da PMMG, ao comparar com a média dos dois últimos feriados prolongados deste ano.

Ao longo dos quatro dias de operação, cerca de 660 motoristas foram autuados por dirigir após ingestão de bebida alcoólica, sendo 171 presos por embriaguez ao volante. A intensificação das fiscalizações resultou ainda em 494 prisões e apreensões por crimes diversos, sendo 96 por crimes de trânsito e 17 foragidos da Justiça recapturados. Além disso, foram apreendidas 11 armas de fogo e recuperados 1.078 veículos.

A operação Padroeira do Brasil 2023 foi realizada em mais de cem pontos em todo o estado, com o emprego de aproximadamente 1,2 mil militares em locais estratégicos, e contou com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e de outros órgãos. Também foram utilizados etilômetros (bafômetros), radares e drones e realizadas blitz preventivas, com divulgação de vídeos educativos em mídias sociais e distribuição de cartilhas de dicas de prevenção aos acidentes de trânsito.

“A operação teve dois objetivos: redução dos acidentes de trânsito, preservando vidas, e combate sistemático à criminalidade violenta, com a prisão de foragidos da Justiça e de envolvidos no tráfico de drogas, roubos e homicídios”, destacou o comandante do Policiamento Rodoviário, coronel Fábio Almeida.

Fonte: Agência Minas