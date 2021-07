Ouriço é capturado dentro de escritório na área central de Poços de Caldas

O Corpo de Bombeiros Militar de Poços de Caldas foi acionado na noite de ontem (07) para resgatar um ouriço que estava dentro de um escritório, no centro de Poços de Caldas.

Ao chegar ao local, os militares utilizaram equipamentos de proteção individual e um passaguá. A guarnição conseguiu capturar o animal, que posteriormente foi solto em seu habitat natural.

O Corpo de Bombeiros orienta que o Ouriço Cacheiro é um animal herbívoro que não ataca as pessoas. Os espinhos que cobrem todo o seu dorso, são utilizando para se defender de predadores. Desta forma, caso se depare com um animal desses dentro de casa, o melhor a fazer é isolar o animal em um cômodo, evitar que animais de estimação tenham contato com ele e ligar 193 solicitando a captura pelos bombeiros militares, que possuem técnicas e equipamentos adequados para capturar o animal sem causar danos.

