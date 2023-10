Outubro Rosa: Saúde adquire mamógrafo e mutirões de exames tem início

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As mais de 2 mil mamografias represadas desde a pandemia, que serão ofertadas pela Secretaria Municipal de Saúde neste mês, em razão do Outubro Rosa, começam a ser realizadas nesta quarta-feira (4). Serão 129 exames realizados até sexta, todos os atendimentos têm sido previamente agendados.

A pasta adquiriu um mamógrafo que foi instalado no Hospital da Zona Leste no último sábado (29). Para a utilização do novo equipamento, quatro técnicas em radiologia passaram por um treinamento no final de semana. A sala que vai abrigar a máquina foi totalmente revitalizada, com argamassa baritada, nova pintura e instalação de ar-condicionado.

A MMG de rastreamento é solicitada para mulheres de 50 a 69 a cada 2 anos, médicos e enfermeiros podem solicitar. Para mulheres com histórico familiar, o exame deverá ser iniciado a partir dos 35 anos. Já a MMG de diagnóstico, solicitada após exame médico, pode ser feita em qualquer idade. Conforme o Instituto Nacional do Câncer (INCA), quando descoberto precocemente, o câncer de mama tem 95% de chances de cura.

“Os novos investimentos disponibilizados pela Secretaria possibilitam às unidades ampliar e qualificar a assistência à saúde da população, com utilização de tecnologias mais avançadas o que, consequentemente, possibilitará a obtenção de exames diagnósticos com maior agilidade. O mamógrafo é fundamental para os exames preventivos da saúde da mulher e o aparelho que adquirimos é moderno, além de apresentar excelente qualidade das imagens”, ressaltou o secretário de saúde Thiago Mariano.