Pacientes doam cobertores à Unidade de Pronto Atendimento de Poços de Caldas

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA tem recebido várias doações, neste momento de pandemia. No mês de julho foram doados a Unidade Hospitalar, 60 cobertores por uma pessoa que não quis se identificar.

Para o Coordenador Administrativo da UPA, Flávio Pessoa as doações chegaram em um bom momento. “Estamos vivendo a fase do ano em que as temperaturas baixam rapidamente, é exatamente porque esse frio chega repentinamente, que recebemos uma doação de 60 cobertores. Que chega em boa hora para aquecer os pacientes que se encontram internados nesse serviço”.

Outra ação que aconteceu neste mês foi um ato de agradecimento pelo atendimento prestado ao paciente Odair, que esteve internado em decorrência da COVID-19. Ele e sua esposa, Angelita presentearam os colaboradores do hospital com pães de mel junto com uma carta como forma de agradecimento por toda assistência prestada.

Confira o bilhete entregue aos colaboradores:

“Em meio a tantas adversidades, em um momento em que me encontrava sem forças, tentando lutar contra um inimigo invisível, fui acolhido e cuidado com tanta atenção e dedicação por profissionais de excelência, HERÓIS da linha de frente, que não mediram esforços para que eu me recuperasse. Não vou citar nomes, para não correr o risco d esquecer de alguém, mas gostaria de agradecer a cada um de vocês, que no processo de cuidar se mostraram instrumentos de Deus. Obrigado e que Deus abençoe.”

Lázara Regina Luis, filha de José Geraldo Luis, que veio a óbito após agravamento em decorrência da COVID-19, doou uma cadeira de banho e uma cadeira de rodas, que serão utilizadas por outros pacientes.

A Coordenadora de Enfermagem da UPA, Bruna Carvalho falou sobre como os gestos acabam se tornando uma motivação para seguir trabalhando. “Quando recebemos doações conseguimos identificar a preocupação das pessoas em relação ao nosso atendimento. Isso faz com que cada dia mais a gente vá a linha de frente, trabalhe com mais empatia e receba essas doações com muito afago e carinho. Através delas a gente melhora muito o nosso processo de assistência direta ao paciente.