Painel de led do Natal Poços de Luz é o maior do Brasil

A decoração do Natal Poços de Luz pode ser conferida até a primeira quinzena de janeiro de 2024. Este ano, uma das novidades é um “muro” feito com luzes de LED instalado na Praça Pedro Sanches, na lateral do Palace Hotel.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, o display, de 40 metros de comprimento, é o maior do Brasil desse tipo. “Segundo a empresa de Londrina que nos vendeu o painel, ele é o maior do país”, informa o secretário de Turismo, Israel Pereira.

O painel é composto por 30 mil microlâmpadas de LED. Ele projeta imagens em movimento e também mensagens de Natal.

Entre outros destaques da decoração natalina deste ano, estão as árvores coloridas do Parque José Affonso Junqueira, os portais brilhantes na ponte da Praça Dom Pedro 2º, a árvore de Natal na Praça Pedro Sanches, as cascatas de luzes do pergolado, também no parque, e o letreiro “2024”, na Praça do Museu, que dá boas-vindas ao próximo ano.