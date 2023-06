“Para Além do Vestir – Feira de Moda e Sustentabilidade” será realizada em julho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A segunda edição do evento “Para Além do Vestir – Feira Autoral de Moda e Sustentabilidade” será realizada no dia 1 de julho (sábado), das 10h às 19h, no espaço cultural Arte Ziriguidum, com entrada gratuita.

Sucesso na primeira edição, projeto retorna com novidades com o objetivo de conscientizar e debater sobre moda e sustentabilidade de um jeito possível, justo e transparente, trazendo uma feira com exposição e venda de roupas e acessórios, brechós com curadoria exclusiva, além de rodas de conversas, visando a promoção e fortalecimento de marcas autorais de Poços e da região.

Nesta edição, o bate-papo conta com a presença especial da fashion designer e especialista em moda plus size Juliana Medina e da consultora de imagem Helena Justo.

Haverá também espaço de experiências, com exibição de documentários sobre Moda e Sustentabilidade; ‘Arara de Troca’, em que o público poderá levar uma peça de roupa em bom estado de conservação e trocar por outra; além da construção coletiva de uma peça autoral com retalhos.

Entre as marcas já confirmadas estão: Ateliê Eco, Bazar do Futuro, Black Boutique, Crochê da Rainha, Descostura, Garimboss, Loo Firmino, Studio Bezalel, Takkor, Velari e Yaô.

A iniciativa pretende encorajar e incentivar as pessoas a reconhecer o impacto pessoal e valorizar a qualidade em detrimento da quantidade, fortalecendo a ideia de que mudanças de hábitos, valorização de pequenas marcas e da produção local podem gerar impactos significativos para trazer mudanças positivas para a sociedade como um todo.

As ações do projeto “Para Além do Vestir” vêm sendo desenvolvidas desde o segundo semestre de 2022 e foram pensadas com a intenção de dar ênfase à moda sustentável e à economia criativa, sendo idealizado pelas produtoras Áurea Grizatti, Amanda Ferreira, Chiara Carvalho e Zi Marcon. Oficinas gratuitas e outras iniciativas estão previstas para o segundo semestre.

A proposta tem parte de suas ações custeadas através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e conta com apoio institucional da Prefeitura de Poços de Caldas / Secretaria Municipal de Cultura, incentivo cultural do Grupo Telemídia / Poços Net, parceria com o Arte Ziriguidum e gestão da Carvalho Agência Cultural.