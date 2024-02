Parlamento Jovem 2024 contará com 11 escolas de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Escola do Legislativo da Câmara de Poços recebeu, durante o mês de janeiro, as inscrições para o Parlamento Jovem 2024. Onze instituições de ensino aderiram ao projeto e participarão das atividades no decorrer deste ano: Colégio Sete de Setembro, Escola Estadual Dr. Edmundo Gouvêa Cardillo, IFSULDEMINAS, Escola Estadual Professora Cleusa Lovato Caliari, Colégio Jesus Maria José, Colégio Nini Mourão, Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida, Escola Estadual David Campista, Colégio CEPOC, Escola Profissional Dom Bosco e Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (Padrão).

As atividades do PJ terão início na segunda-feira (05), quando acontecerá uma reunião com professores das unidades de ensino. O objetivo é repassar informações sobre o desenvolvimento do projeto. Eles atuarão como monitores e auxiliarão os estudantes no levantamento de demandas e elaboração de propostas sobre o tema de 2024, que é “Melhorias

no Ensino Escolar”, divididos nos subtemas “Melhorias do ambiente de ensino-aprendizagem”, “Melhoria da aprendizagem e enfrentamento das desigualdades educacionais” e “Fortalecimento da gestão democrática”.

Na quarta-feira (07), haverá uma formação para os coordenadores do Polo Sudoeste, na cidade de Pratápolis. Durante o encontro, os coordenadores regionais do projeto, Tais Ferreira (Câmara de Poços) e Pedro Alves (Câmara de Guaxupé), apresentarão todo o cronograma. O encontro tem como finalidade, também, preparar os coordenadores ingressantes, possibilitando a troca de ideias e experiências entre os municípios.

Em 2024, o Polo Sudoeste contará com a participação de 21 municípios: Poços de Caldas, Guaxupé, Albertina, Alpinópolis, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Cássia, Carmo do Rio Claro, Guaranésia, Itaú de Minas, Juruaia, Muzambinho, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, Campestre, Monte Belo e Jacuí.

O Parlamento Jovem é um dos projetos institucionais promovidos pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Ele é destinado a alunos do ensino médio e visa à formação política e cidadã dos jovens. Além de despertar o interesse pelo exercício da democracia, possibilita o conhecimento do processo legislativo.