Patrulha Rural é tema de reunião entre vereador Douglas Dofu e Polícia Militar

Na última semana, o presidente da Câmara, vereador Douglas Dofu (União Brasil), apresentou à Polícia Militar algumas demandas relativas à Patrulha Rural do município. Em reunião com o tenente Rodrigues, um dos responsáveis pelo programa, o parlamentar falou das preocupações de produtores com relação à segurança nas áreas rurais de Poços.

O legislador ressaltou que a principal reivindicação da comunidade é a intensificação das rondas, nos moldes como eram realizadas antes. “Foi uma reunião muito produtiva, pudemos ouvir do tenente Rodrigues o que vem sendo feito e como vem sendo feito. Algumas medidas já estão sendo tomadas, juntamente com os tenentes Wagner e Ederson, também responsáveis pela Patrulha. Os produtores vão começar a colheita, existe uma preocupação com o aumento da criminalidade, então pedem uma alternância das rotas nos horários das colheitas. O tenente nos passou, também, que haverá um recadastramento dos produtores para fortalecer os grupos de WhatsApp visando ao contato direto com a PM, caso haja alguma situação diferente”, destacou o parlamentar.

A Patrulha Rural pertence à 129ª Companhia Tático Móvel, localizada na zona sul. Segundo informações repassadas pelo tenente Rodrigues, diferentemente de outras cidades, em Poços de Caldas a patrulha é lançada diariamente à área rural. São viaturas apropriadas, geralmente com três militares, que possuem qualificação tanto com relação ao portfólio da zona rural, como também ao serviço de repressão qualificada à criminalidade. Segundo o tenente, é um

serviço que vem sendo desenvolvido desde 2021 nesses moldes, mas que os frutos desse trabalho de longa data podem ser percebidos pelo fato de que já são cinco anos sem crimes violentos nessa região. Para ele, a PM atribui esse resultado positivo ao policiamento que a corporação tem investido.

Todo o trabalho da Patrulha é desenvolvido a partir de dois vieses. O primeiro é o de caráter comunitário, que se refere à aproximação com produtores e proprietários rurais, conhecendo a realidade do município e direcionando as viaturas em horários que facilitam o contato entre polícia e população. O segundo viés é o de caráter repressivo, ou seja, o combate à criminalidade. De acordo com o tenente, o serviço da Patrulha, a partir de estatísticas, tem sido

mais intensiva em horários da madrugada e, por isso, não houve tanto contato com a comunidade nos últimos meses. “A reunião que tivemos com o vereador Douglas foi no sentido de trazer os anseios da população que, por não estar tendo contato diário com a Patrulha como em meses anteriores, trouxe essas reivindicações. Estamos adequando horários para o mês de junho, horários distintos de lançamento das guarnições visando equilibrar dois pontos, o contato

comunitário e o trabalho de policiamento repressivo, aumentando a sensação de segurança. Às vezes, as guarnições estão passando de madrugada, não estão sendo vistas por ser um horário de descanso dos produtores. O contato é importante para saber se tem algum ponto que possamos empregar melhor o policiamento ou se tem alguma dificuldade que não chegou para a gente ainda. Essa foi a importância da reunião”, disse.

Desde o início do mandato, o vereador Douglas Dofu tem tido um contato próximo com os produtores rurais, a fim de entender as demandas e auxiliar no encaminhamento das proposições.

“Estamos sempre em reuniões e encontros diversos a fim de receber as reivindicações e dar os encaminhamentos necessários. Esse contato é muito importante, a zona rural precisa de atenção e de melhorias em diversas áreas”, finalizou.

Beatriz Aquino