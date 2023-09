PCMG prende suspeito de tentar matar mãe em Andradas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nessa terça-feira, 19, em Andradas, no sul do estado, um mandado de prisão preventiva contra um indivíduo, de 20 anos, suspeito de tentar matar a mãe.

Segundo investigações, coordenadas pela Delegacia de Polícia Civil em Andradas, o suspeito, que residia com a vítima, teria provocado a intoxicação da mãe ao inserir a substância conhecida como “chumbinho” na comida dela. A vítima, que chegou a ingerir um pouco dos alimentos, sentiu-se mal e procurou atendimento médico.

A prisão preventiva do suspeito, foi cumprida na cidade de Santa Rita de Caldas, onde o suspeito estava morando. As investigações estão em fase final.

A ação foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Andradas, com apoio de policiais civis de Santa Rita de Caldas.

